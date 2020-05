Die Blasmusik erfreut sich in Deutschland, wie auch im Landkreis Germersheim, hoher Beliebtheit. Vereine mussten in den vergangenen Wochen aufgrund der Corona-Pandemie auf ihre Musikproben verzichten. In der jüngsten Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz, die für die Landkreise bindend ist, wurde bei den Lockerungen der Bereich der Blasmusikvereine ausgespart. Dies stößt bei Germersheims Landrat, Fritz Brechtel, auf Unverständnis: „Musikproben im Freien oder in offenen Unterständen, bei denen Hygienekonzepte, wie sie bereits von Vereinen ausgearbeitet wurden, eingehalten werden, sollten grundsätzlich wieder möglich sein“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Orchester haben Konzepte vorgelegt

Brechtel richtet seinen Appell in einem Schreiben an das Mainzer Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie. Die Behörde wird darin gebeten, im Interesse der Blasmusikvereine eine Probe-Erlaubnis für diesen kulturellen Sektor auszusprechen. Sport im Freien sei schließlich unter Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von drei Metern gestattet, argumentiert der Landrat. „Vergleichbar sind auch die Konzepte, die von Blasmusik-Orchestern vorgelegt wurden.“ Deshalb sollten auch Musikproben unter bestimmten Umständen möglich sein.

Brechtel bemängelt, dass in der „8. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz“ das Thema Blasmusik nicht erwähnt wurde. Daher bleibe aktuell für die Kreisverwaltung nur die Deutung, dass es sich hierbei um eine Tätigkeit handele, die zu „verstärktem Aerosolausstoß“ führt und damit untersagt wäre.