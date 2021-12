Zur RHEINPFALZ-Berichterstattung über die Schließung der Hallen für außerschulische Veranstaltungen aufgrund der hohen Infektionszahlen, meldet sich der Kreisverband der FDP. Er fordert, die Hallen im Kreis für den Vereinssport offen zu halten.

„Bereits im letzten Winter haben die Kinder auf ihren Sport verzichten müssen. Viele Vereine beklagen bereits heute, dass die sportlichen Fähigkeiten deutlich schlechter geworden sind, da zu wenig Training stattfinden konnte“, heißt es in der Pressemitteilung. Die aktuelle Corona-Verordnung erlaube ausdrücklich Sport in einer Halle. Die Vereine würden - teils unter größten Anstrengungen und Einsatz der Ehrenamtlichen - alle Vorgaben einhalten, damit der Vereinssport weiter gehen könne.

Aktuell sei der FDP kein Fall bekannt, bei dem durch Vereinssport in einer Halle ein Corona-Hotspot entstanden oder ein Anstieg der Inzidenz darauf zurückzuführen wäre. „Die Schließung der Sporthallen für den Vereinssport trifft genau die, die bereits heute die größten Nachteile haben“, heißt es und weiter: „Keinen Eltern ist es zu erklären, dass die Kinder und Jugendlichen in der Schule beim Schulsport die Halle nutzen dürfen und abends, zum Beispiel beim Handballtraining nicht mehr.“

Gemeinden sollen „Hausrecht nutzen“

Für die FDP ist klar: „Die Schließung von Hallen für Vereinssport ist schlichtweg falsch. Kinder und Jugendliche haben seit Beginn der Pandemie am stärksten unter den Entscheidungen der Verantwortlichen leiden müssen. Der dadurch entstandene Schaden an unserer Gesellschaft wird noch lange nachwirken.“ Die Freien Demokraten fordern den Landkreis auf, die Beschränkung beziehungsweise die „Empfehlung“ an die Bürgermeister zurückzunehmen. Die Bürgermeister im Kreis Germersheim sollten ihr Hausrecht nutzen und die „Empfehlung“, die Hallen zu schließen, nicht umsetzen.