110 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes gehen in den Landkreis. Zwei Drittel davon fließen an Städte und Verbandsgemeinden.

110 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes sollen in den Landkreis Germersheim fließen. Zwei Drittel dieses so genannten Regionalbudgets werden auf Grundlage der Einwohnerzahlen auf die Städte und Verbandsgemeinden aufgeteilt. Ein Drittel, 36 Millionen Euro, verbleibt beim Landkreis. Zunächst müssen Schwerpunkte für Investitionen festgelegt und vom Kreistag beschlossen werden. Er sei mit den hauptamtlichen Bürgermeistern schon lange im Dialog, sagte Landrat Martin Brandl (CDU) in der jüngsten Kreistagssitzung. Ein Treffen mit den ehrenamtlichen Bürgermeisten ist Anfang Juni geplant.

Gerundet entfallen folgende Summen auf die Städte und Verbandsgemeinden: 7,8 Millionen an die VG Bellheim; 6 Millionen an die VG Hagenbach; 9,7 Millionen an die VG Jockgrim; 10 Millionen an die VG Kandel; 9,6 Millionen an die VG Lingenfeld; 8,6 Millionen an die VG Rülzheim; 12 Millionen an die Stadt Germersheim und 10 Millionen an die Stadt Wörth.

Die Verbandsgemeinden wiederum entscheiden, mit welchem Verteilschlüssel sie ihren Anteil an ihre Kommunen weitergeben. In der VG Jockgrim ist dieser Beschluss bereits gefallen: Dort fließen zwei Drittel in die Dörfer.

Der Bund schüttet insgesamt rund 4,85 Milliarden Euro für Rheinland-Pfalz aus. Davon sollen 40 Prozent beim Land bleiben und 60 Prozent an kreisfreie Städte und Landkreise verteilt werden. Bei dieser ersten Verteilrunde spielt neben der Einwohnerzahl auch die Finanzkraft oder vielmehr -schwäche eine Rolle. Bei den Regionalbudgets packt das Land weitere 600 Millionen aus dem eigenen Haushalt obendrauf.