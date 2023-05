Der CDU-Kreisparteitag, also die Mitgliederversammlung der CDU im Landkreis Germersheim, hat Thorsten Rheude aus Sondernheim mit 97,3 Prozent der Stimmen im Amt des Kreisvorsitzenden bestätigt. Neben Rheude werden zukünftig Martin Brandl (MdL aus Rülzheim) und Tobias Baumgärtner (Bellheim) an der Spitze des Kreisverbandes stehen.

In den kommenden beiden Jahren sollen Veranstaltungen zu den Themenkomplexen „Energie, Umwelt und Klima“, „Bildung“, „Frauen, Gleichstellung und Familien“, „Brand- und Katastrophenschutz“ und „Mobilität und Verkehr“ das Programm des Kreisverbandes bestimmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltungsreihe #MehrwertMitgliedschaft, welche der letzte Kreisvorstand ins Leben gerufen hatte, soll darüber hinaus fortgesetzt werden.

Auf Antrag der Jungen Union (JU) wird der CDU-Kreisverband zukünftig auf eine weiter verstärkte Zusammenarbeit mit den Kommunen in Frankreich hinarbeiten. Als Beitrag zur Sensibilisierung fordert die Parteijugend, dass perspektivisch in einer Entfernung von 30 Kilometern zur deutsch-französischen Grenze Schilder in beiden Sprachen verfasst sein sollen. Diesem Vorschlag schloss sich der Parteitag nach kurzer Diskussion einstimmig an.

Der Parteitag verabschiedete eine Resolution an Bund und Land, welche beide aufgefordert werden die Mittel für den Ausbau der Schieneninfrastruktur deutlich zu erhöhen. Vorausgegangen war dem Beschluss eine Diskussion über kritische Bahnübergänge, deren Störanfälligkeit und Betriebssicherheit, der Notwendigkeit des Streckenausbaus zwischen Wörth und Winden und der Notwendigkeit von Lärmschutz.

Neuwahlen

Norbert Knauber (Steinweiler) trat nach über 20 Jahren als Schatzmeister des Kreisverbandes nicht erneut zur Wahl an. Knauber wurde für sein Wirken mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Seine Nachfolge tritt Daniel Groß aus Weingarten an. Gilda Moser (Kandel) und Eric Ehses (Rülzheim) komplettieren als Schriftführerin beziehungsweise als Mitgliederbeauftragter den geschäftsführenden Vorstand. Als Beisitzer/innen wurden Tobias Antoni (Neupotz), Andreas Fieg (Bellheim), Sibylle Gramlich (Rülzheim), Moritz Knöller (Neupotz), Christine Müller (Jockgrim) und Petra Wolff (Rheinzabern) gewählt.