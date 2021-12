Bereits Anfang der Woche hatten sich Landrat Fritz Brechtel und der für Schulen zuständige Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler in einem Schreiben an das Bildungsministerium und an die Schulbehörde gewandt und darum gebeten, den Beginn der Weihnachtsferien zumindest im Landkreis Germersheim auf den 20. Dezember 2021 vorzuverlegen. Der Landkreis hatte teilweise eine Inzidenz von knapp 700.

Nun schreiben die beiden Kommunalpolitiker erneut nach Mainz und Trier und bitten darum, „dringend zu prüfen, ob zur Kontaktreduzierung für die Zeit vom 20. bis 22. Dezember zumindest eine temporäre Befreiung von der Präsenzpflicht erteilt werden kann, wenn schon keine vorgezogenen Weihnachtsferientage.“ Damit komme man dem Wunsch einiger Grundschulleitungen nach.