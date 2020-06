Das Gebäude der Caritas-Förderschule in Herxheim ist in die Jahre gekommen und muss durch einen Neubau ersetzt werden. Weil viele Schüler aus dem Landkreis Germersheim kommen, beteiligt man sich mit 5 Millionen Euro an dem Projekt.

Schon seit vielen Jahren betreibt die Caritas das Förderzentrum St. Laurentius in Herxheim, zu dem unter anderem die Förderschule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung samt Internat gehört. Schon vor zwei Jahren wurde festgestellt, dass das ältere der beiden Schulgebäude stark sanierungsbedürftig ist und daher durch einen Neubau ersetzt werden muss. Die Kosten dafür schätzt die Caritas auf rund 10,3 Millionen Euro – zu viel, um sie alleine zu stemmen.

„Es ist im Interesse der Menschen, die diese Schule besuchen können, und im Interesse auch des Landkreises Germersheim, dass dieses Angebot aufrechterhalten werden kann“, betonen Landrat Fritz Brechtel und der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler (beide CDU). Denn: 41 der insgesamt 58 Schüler kommen aus dem Landkreis Germersheim. In der jüngsten Kreistagssitzung gab es keinerlei Einwände gegen diese Auffassung, weshalb beschlossen wurde, sich mit 5 Millionen Euro am Neubau zu beteiligen. Das Land Rheinland-Pfalz hat eine Förderung in Aussicht gestellt.