Mit rund 228.000 Euro beteiligt sich der Kreis Germersheim an den Kosten für den Umbau des Bewegungsbades der Paul-Moor-Schule in Landau. Der Beitrag bemisst sich an dem Anteil der Schüler aus dem Kreis Germersheim. Aktuell besuchen zwölf Kinder und Jugendliche aus dem Kreis die Landauer Schule.

Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Umbau und die Erneuerung der technischen Anlagen auf circa 2,7 Millionen Euro. Die Kommunen und Kreise tragen davon rund 1,9 Millionen Euro. Im vergangenen Schuljahr besuchten 100 Kinder die Schule mit dem Förderschwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung.

Das Bewegungsbad ist seit mehr als 40 Jahren in Betrieb und muss dringend saniert werden, hieß es im Schulträgerausschuss. Das Becken sei undicht und die Anlage zur Chlorung des Wassers nicht mehr funktionsfähig. Die Heizanlage müsse erneuert und die Fenster ausgetauscht werden. Für die Paul-Moor-Schule ist nach den Schulbauförderrichtlinien ein Bewegungsbad vorzuhalten, sagte Schuldezernent Christoph Buttweiler (CDU) im Ausschuss. „Wir können gar nicht anders als uns an den Kosten zu beteiligen.“ Der Schulträgerausschuss fällte einen einstimmig Beschluss. Die Sanierung ist für 2021 geplant.