Die ersten Geflüchteten aus der Ukraine sind in der Südpfalz angekommen. Der Landkreis bereitet sich mit den Verbandsgemeinden und Städten auf die Ankunft weiterer Menschen aus dem Kriegsgebiet vor – und bittet Bürger Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Diese sollen sich bei der jeweiligen Stadt- oder Verbandsgemeindeverwaltung melden. „Bitte unterstützen Sie uns dabei, die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, gut unterzubringen“, so Landrat Fritz Brechtel.

Sammelunterkunft nur eine Zwischenlösung

Die Kreisverwaltung bereitet sich zudem auf eine notfallmäßige Unterbringung vieler Personen vor. „Wir können nicht ausschließen, dass uns zumindest kurzfristig sehr viele Geflüchtete erreichen und wir ad hoc nicht ausreichend Wohnungen und Zimmer zur Verfügung haben“, so Brechtel. Fachabteilungen und Katastrophenschutz arbeiten dabei zusammen. „Eine Sammelunterkunft sollte möglichst nur eine kurzzeitige Lösung sein.“ Bisher seien dem Kreis vom Land offiziell keine Geflüchtete zugewiesen worden.

Lkw bringt Spenden in polnischen Partnerkreis

Derzeit werde ein Lkw mit Hygiene- und Verbandsmaterialien sowie Betten und Bettzeug beladen, der noch in dieser Woche in den polnischen Partnerlandkreis Krotoszyn fahren wird. „Unser Partnerlandkreis hat sich kurzfristig mit einem Hilferuf an uns gewandt: Es kommen immer mehr Menschen auch nach Krotoszyn“, sagt Brechtel. Benötigt würden große Mengen Hygienematerialien, Erste-Hilfe-Koffer und Bettsachen. Im polnischen Partnerlandkreis wird auch in den nächsten Wochen und Monaten Material zur Versorgung der Menschen aus der Ukraine fehlen. Die polnischen Partner haben den Landrat gebeten auch mittelfristig mit Material zu unterstützen. Die Kreisverwaltung möchte ein Lager anlegen für Dinge, die vor Ort fehlen. Zudem könnten die Sachen auch Geflüchteten im Kreis Germersheim zugutekommen. „Die anhaltende Hilfs- und Spendenbereitschaft der Südpfälzer berührt mich sehr. Zahlreiche Transporte mit wichtigen Hilfsgütern wurden auf den Weg gebracht. Dafür vielen Dank!“, so Fritz Brechtel.

Info



Die Kreisverwaltung hat auf ihrer Homepage eine Übersicht mit Informationen zusammengestellt, auch zu den . Ansprechpartnern in den Verbandsgemeinde- und Stadtverwaltungen. Die Seite www.kreis-germersheim.de/ukraine wird stetig aktualisiert.