„Herr Landrat, Ihr Signal ist falsch. Wir brauchen die Öffnung. Unsere Bürger haben über Monate alle Regeln eingehalten. Sie werden Ihre Empfehlungen auch weiterhin achten. Vertrauen Sie ihnen, aber drangsalieren sie die Menschen nicht mit Ausgangsbeschränkungen, die reine Symbolpolitik sind“. Das schreibt Andreas Wondra, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Kreistag, zu der aktuell verhängten Ausgangssperre. Wondra: „Geben Sie Kindern und Sportlern, den Geschäftsleuten, Selbständigen, Gastronomen, Hoteliers und Kulturschaffenden ihr Leben in Eigenverantwortung zurück.“ Noch vor acht Tagen habe Landrat Brechtel mit seinen CDU-Kollegen Seefeld und Hirsch den Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen gefordert, jetzt verschärfe er diese ohne Not. Während man in der Schweiz bei einer 14-Tage-Inzidenz von 162 ab Montag die Geschäfte wieder öffnet, hat Brechtel offensichtlich bei einem 7-Tage-Wert von 110 am Donnerstag (26.2.21) und 88 am Freitag (27.2.21) Regulierungsdrang. Man erinnere sich: am 7. Dezember tagte der Kreistag noch bei einer Inzidenz von 132 und Brechtel äußerte, Gremien bei ähnlichen Fallzahlen auch weiterhin tagen zu lassen.“ (Anmerkung der Redaktion: Laut Landesuntersuchungsamt lag der Inzidenzwert für den Kreis Germersheim am Sonntag, 11.10 Uhr, bei 107,0) .