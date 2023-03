Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Monaten kann eine Zwölfjährige nicht in die Schule. Sie hat Krebs, muss während der Woche meist in die Klinik. Ihren Platz im Klassenzimmer nimmt ein Avatar ein: ein kleiner Roboter, durch dessen Augen und Ohren das Mädchen seine Mitschüler sehen und hören und am Unterricht teilnehmen kann.

Zunächst hat Sophie (Name von der Redaktion geändert) Schmerzen über dem Knie. Es schwillt an, der Orthopäde macht einen Ultraschall und überweist sofort in die Kinderklinik.