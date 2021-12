Die einjährige Aktion „Kuhardt@home - Foto-/Mal-/Kreativwettbewerb“, initiiert von Silke Bentz, ist beendet. Die besten Beiträge findet man in einem Kalender 2022. Die zweitbesten Kunstwerke sind in einem Memory-Spiel zu finden, alle weiteren in einem 1000er Puzzle. „Übers Jahr sind 296 Beiträge von etwa 50 verschiedenen Menschen oder Gruppen bei mir eingegangen“, erzählt Bentz. Lieblingsmotiv der Kuhardter war mit über 80 Beiträgen das Maimotto „Himmel über Kuhardt“. Bestellung bei Silke Bentz, Telefon 07272 96977, oder Handy 015902473675 (WhatsApp).