„Die CDA (Sozialausschüsse CDU Deutschland) hat sich der Gesellschafts- und Sozialpolitik verschrieben. Das heißt, ab Geburt über Kindergarten, Schule, Ausbildung, Beruf, Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis zur Rente und Pflege. Sozialpolitiker sind jene Politiker, die nicht vorrangig im Blitzgewitter stehen.“ So steht es in der Mitteilung der CDA Südpfalz zur Ehrung des ehemaligen Landtagsabgeordneten Manfred Kramer (Bellheim) für 55 Jahre Mitgliedschaft in der CDA.

Sozialpolitiker seien aufgrund ihrer politischen Ausrichtung noch näher an den Menschen. Ihnen werde Ausdauer und Beharrlichkeit nachgesagt, Standhaftigkeit und streitbar für die gute Sache. Dicke Bretter bohren heiße da die Devise. Jede Partei und Vereinigung werde geprägt von Persönlichkeiten ihrer Zeit. Eine davon ist Manfred Kramer, 81 Jahre, seit 1. Juli 1977 Mitglied der CDA. 1973 wurde Manfred Kramer Ortsvorsitzender in Bellheim, 1980 Vorsitzender des Kreisverbandes Germersheim. Er war Mitglied im Verbandsgemeinderat Bellheim und dort Vorsitzender der CDU-Fraktion, ferner Mitglied des Kreistags Germersheim, dort zunächst stellvertretender Vorsitzender und ab 1993 Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag. Am 18. November 1981 rückte Manfred Kramer in den Landtag von Rheinland-Pfalz nach. Gemeinsam mit Heiner Geißler, Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit und mit Herbert Waldenberger habe ein starkes Stück Sozialpolitik und CDA-Stärke aus der Südpfalz geprägt.