Der BUND sieht Artenschutz-Verstöße bei der Sanierung der L553 zwischen Leimersheim und Kuhardt. Zahlreiche geschützte Tiere seien verendet.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND), Kreisgruppe Südpfalz, erhebt schwere Vorwürfe gegen den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM): Bei der Sanierung der L553 zwischen Kuhardt und Leimersheim habe die Behörde Artenschutzpflichten ignoriert und damit „den massenhaften Tod streng geschützter Arten“ in Kauf genommen. Die Naturschützer fordern Konsequenzen.

Eine Knoblauchkröte auf der L553, aufgenommen vor wenigen Tagen. Foto: Natascha RuskeSarah Kuffner/oho

Die Landstraße zwischen Leimersheim und Kuhardt wurde im vergangenen September gesperrt, weil die Fahrbahn erneuert wurde. Zu Ostern waren die Arbeiten abgeschlossen, die Straße wurde für den Verkehr freigegeben. Der BUND habe laut Pressemitteilung bereits vor den Bauarbeiten auf ein „außergewöhnlich hohes Vorkommen streng geschützter Arten“ hingewiesen, darunter die Zauneidechse, Kreuz-, Wechsel- und Knoblauchkröte sowie Springfrosch und Laubfrosch. Der Umweltverband forderte „wirksame Schutzmaßnahmen während der Bauzeit sowie dauerhaft installierte Amphibienleiteinrichtungen mit Untertunnelungen“. Diese seien, so der BUND, das einzig wirksame Mittel, „um wiederkehrende, populationsgefährdende Verluste zu vermeiden“.

Der LBM habe sich lediglich auf „Alibi-Maßnahmen“ beschränkt. Als Beispiel nennt der BUND die Vergrämungsmahd der Bankette. Indem die Vegetation entfernt wird, soll der Lebensraum so unattraktiv werden, dass die Tiere von selbst in andere Bereiche abwandern, erläutert die Kreisgruppen-Sprecherin Sarah Kuffner auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Die Wirksamkeit dieses Vorgehens werde in einschlägiger Literatur angezweifelt. Selbst Mindestanforderungen an die Vergrämungsmahd seien nicht erfüllt worden. „So lag zwischen Mahd und Beginn der Bauarbeiten im jeweiligen Abschnitt zum Teil ein erheblicher zeitlicher Verzug und die Vegetation konnte erneut heranwachsen“, so Kuffner.

Die L553 wurde mehrere Monate lang saniert. Archivfoto: Ralf Wittenmeier

Nach Darstellung des BUND kam es während der Bauarbeiten zu Verstößen gegen grundlegende Artenschutz-Standards. „Lebensstätten wurden zerstört, Baufelder nicht umzäunt und tagelang ungesicherte Baugruben stellten tödliche Fallen für wandernde Tiere dar“, heißt es in der Pressemitteilung. Während der LBM angebe, keine relevanten Amphibienvorkommen festgestellt zu haben, habe der Umweltverband hohe Verluste dokumentiert. Allein einen Tag nach Freigabe der Straße sei die Fahrbahn mit überfahrenen Tieren übersät gewesen. Der BUND beruft sich hinsichtlich des Artenvorkommens neben Fotos auf Beobachtungsdaten und Datenbanken.

„Hier wurde sehenden Auges gegen geltendes Naturschutzrecht verstoßen“, so der Südpfalz-BUND. Die Sanierung der L553 wäre demnach eine Gelegenheit gewesen, mit geringem Mehraufwand dauerhafte Schutzanlagen zu installieren. „Stattdessen ignoriert der LBM die Vorkommen streng geschützter Arten und nimmt somit den fortgesetzten Tod dieser Tiere billigend in Kauf.“ Der Verband kritisiert nicht nur ein lokales Problem, sondern „ein grundsätzliches Versagen im Umgang mit Artenschutz bei Infrastrukturprojekten“.

Diese Kreuzkröte hat den Versuch die Straße zu überqueren mit dem Leben bezahlt. Foto: BUND Südpfalz/oho

Das Vorgehen des LBM bei der L553-Sanierung solle unabhängig untersucht und dauerhafte Schutzeinrichtungen wie Querungshilfen nachgerüstet werden, fordert der BUND Südpfalz. Die unteren und oberen Naturschutzbehörden seien über die mutmaßlichen Verstöße „vollumfänglich informiert“ und bei E-Mails an den Landesbetrieb in Kopie gewesen, erläutert Sarah Kuffner.

Auch auf der Facebook-Seite des Naturschutzverbands Südpfalz (NVS) hat das Thema Wellen geschlagen: „Eine für die Gruppe unglaublich hohe Resonanz mit über 250 Reaktionen, fast 80 Antworten und Dutzenden Weiterleitungen“, berichtet die BUND-Sprecherin. „Wir lassen den Fall anwaltlich überprüfen.“ Dem LBM war es auf RHEINPFALZ-Anfrage nicht möglich, im Lauf der Woche eine Stellungnahme zu den Vorwürfen abzugeben.