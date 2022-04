Am Samstag, 30. April von 10 bis 15.30 Uhr veranstaltet die up PAMINA vhs in Wissembourg einen Kräuterspaziergang. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Auf einem etwa 6 Kilometer langen Rundweg werden mit einem Naturführer die Wildkräuter der Region entdeckt. Was heute als Unkraut bezeichnet wird, diente den Menschen früher oft als Nahrung. Während einer Pause auf dem Rundweg wird ein kleiner Imbiss auf Pflanzenbasis serviert. Informationen und Anmeldung: (033) 038894 9564, info@up-pamina-vhs.org.