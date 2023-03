Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das kleine Zollhaus mit nostalgischem Museum in Neulauterburg ist zwar eine nette Begrüßung an der deutsch-französischen Grenze, aber für die Gemeinde Berg eine kostenträchtige Immobilie. Immer wieder fallen teure Reparaturen an.

„Dieses Mal war es Vandalismus, eingeworfene Fensterscheiben und Schäden an der Markise sind festgestellt“, beklagte Ortsbürgermeisterin Sabine Gerhart (FWG) bei der letzten