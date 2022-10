Wie Rechtspopulisten erfolgreich die Zeit zurückdrehen, um Singvögel essen zu können. Und Europa wie immer alles verschläft.

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Und Vogel- und Tierschützer Willi Schuppert aus Rülzheim ist so ein Reisender – zum Wohl der Tiere – der immer eine Geschichte mit im Gepäck hat. Gerade war er wieder einmal in Italien unterwegs – zusammen mit Natur- und Tierfreunden aus Italien, Großbritannien, der Schweiz und Deutschland. Der 72-Jährige weilte in einem Vogelschutzcamp in der norditalienischen Provinz Brescia. Die Vogelfreunde spürten dort für die Behörden nach illegalen Vogelfallen, Fangnetzen oder Jagdgebieten. Schwerpunkt war die Arbeit gegen Bogenfallen und Schlagfallen, mit denen die Wilderer vor allem Rotkehlchen nachstellen. Diese Singvögel gelten dort immer noch als regionale Delikatesse, obwohl der Verkauf ebenso wie der Fang streng verboten sind.

Legal ausgehebelt

Doch die seit über 40 Jahre alte EU-Vogelschutzrichtlinie wird von der in der Lombardei regierenden rechtspopulistischen Lega Nord ausgehebelt – legal. Sie hat dazu ganz einfach ein Gesetz erlassen und sich dabei eines besonders billigen, aber sehr effektiven Tricks bedient, wie Willi Schuppert sagt. Da der Verkauf von Singvögeln überall in der EU verboten ist, darf jeder Jäger in Norditalien nun bis zu 150 legal geschossene Amseln und Drosseln an Restaurants „verschenken“. Diese servieren den Gästen dann die Vögel ebenfalls kostenfrei und verlangen lediglich Geld für Getränke und Reservierung. Das Komitee gegen den Vogelmord hat natürlich rechtliche Schritte gegen die lombardische Regierung eingeleitet und die EU-Kommission eingeschaltet.

Verschlafene EU

Was daraus wird? Nun, bei der doch oftmals nicht ganz so schnellen Arbeit der EU-Mitarbeiter, kann es sich bis zu einem Ergebnis nur um Jahre handeln. Die Mühlen der Bürokratie mahlen ja bekanntlich dort besonders langsam. Zeit scheint keine Rolle zu spielen. Das beste Beispiel hierfür ist die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Denn die Mehrheit einer nichtrepräsentativen Umfrage im Jahr 2018 hatte sich ja mal gegen eine Zeitumstellung ausgesprochen. Und das EU-Parlament hat für seine Verhältnisse schnell reagiert und 2019 beschlossen, dass 2021 das Ende der Zeitumstellung gekommen ist. Geendet hat in dem Jahr wohl eher die Hoffnung, dass uns der Mini-Jetlag erspart bleibt. Denn geschehen ist nichts. Immerhin wurde als neues Ende der Zeitumstellung 2026 angepriesen. Ob es dann keine Winterzeit oder keine Sommerzeit mehr gibt, das steht noch nicht fest. Fest steht aber, dass am Wochenende kommender Woche, in der Nacht auf Sonntag, 30. Oktober, die Uhren eine Stunde zurückgedreht werden, wir wieder Normalzeit haben. Also die Zeit bis zum Jahr 1980, in der es keine Zeitumstellung gab. Die Zeit der Eulen und Lerchen, also der Langschläfer und Frühaufsteher. Und damit sind wir wieder bei den Vögeln angelangt und bei den Beispielen, wie rechtpopulistische Regierungen auf den Nasen der lahmen Bürokratien herumtanzen.

Schönes Wochenende.