Die ersten 500 Schlüsselanhänger der Luca-App sind da und werden nach Mitteilung der Kreisverwaltung an die Verbandsgemeinden und Städte verteilt. Insgesamt habe der Kreis 1500 Anhänger bestellt. „Wer kein Smartphone hat und die Luca-App nicht nutzen kann, kann sich kostenfrei einen Luca-App-Schlüsselanhänger bei seiner Verbandsgemeindeverwaltung oder Stadtverwaltung abholen“, berichtet Landrat Fritz Brechtel. Damit könne man der Pflicht zur Kontakterfassung beim Besuch von Veranstaltungen und Lokalen sowie der Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen etwa beim Friseur nachkommen, die in Papierform oder auch digital erfolgen könne.

Direkter „Draht“ ins Gesundheitsamt

Die so erfassten Kontaktdaten können laut Kreisverwaltung direkt dem Gesundheitsamt übermittelt werden, falls die betreffende Person unwissentlich Kontakt zu einem Infizierten hatte. Die Kontaktnachverfolgung und die Unterbrechung möglicher Infektionsketten durch das Gesundheitsamt könnten damit ohne Zeitverzug erfolgen.

Die Corona-Warn-App des Bundes arbeite im Gegensatz zur Luca-App komplett ohne personenbezogene Daten. Ihre Nutzung sei nach wie vor sehr empfehlenswert, könne aber durch die Anonymität die Anforderung für die Pflicht zur Kontakterfassung nicht erfüllen.

Die Luca-App gibt es kostenlos für die Betriebssysteme Android und iOS und als Webapp, so die Kreisverwaltung. Wer kein Smartphone nutzt, könne sich einen persönlichen Luca-Schlüsselanhänger, der einmalig personalisiert werden müsse, besorgen. Der Kreis stelle Personen ohne Smartphone diese Anhänger ab sofort kostenfrei zur Verfügung. Auch Gastronomen oder anderen Dienstleistern würden Anhänger in geringer Anzahl zur Weitergabe an ihre Kunden ausgehändigt.

Info

Wo und wann in den Verbandsgemeinden und Städten die Schlüsselanhänger ausgegeben werden, steht auf der Homepage der Kreisverwaltung unter www.kreis-germersheim.de/luca-app.