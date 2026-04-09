Ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte bekommen im Landkreis Germersheim zusätzliche Unterstützung: In zehn kostenfreien Vertiefungsmodulen geht es um zentrale Aspekte der Betreuungsarbeit: von rechtlichen Fragen über psychische Erkrankungen und Pflegethemen bis zu Hospizbegleitung und Selbstfürsorge, teilt der Landkreis Germersheim mit. Los geht es am Montag, 13. April, 18 Uhr, mit dem Thema „Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen – Eigen- oder Fremdgefährdung, was ist zu tun?“ in den Räumen des Betreuungsvereins der Lebenshilfe in Rheinzabern, Am Bauernwald 3. Teilnehmen können ehrenamtliche Betreuer, Bevollmächtigte im Rahmen einer Vorsorgevollmacht sowie Interessierte. Jede Veranstaltung kann einzeln besucht werden. Eine Teilnahme an einem Einführungskurs ist keine Voraussetzung. Nach jedem Modul erhalten die Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung. Anmeldungen sind online unter www.kreis-germersheim.de/betreuungsrecht möglich. Infos gibt die Betreuungsbehörde der Kreisverwaltung, Telefon 07274 531760, E-Mail Betreuungsbehoerde@Kreis-Germersheim.de.