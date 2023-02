Die Gemeinde hofft weiter auf einen Radweg zum geplanten Supermarkt. Ob der kommt, hängt allerdings von Zuschüssen ab.

Der Wasgau-Markt soll an der K6 Richtung Kuhardt gegenüber des Reiterhofs gebaut werden, zwischen Altort und Hardtwald. Der Radweg soll am Ortsausgang östlich der L549 verlaufen, die K6 im Einmündungsbereich queren und unterhalb des Südhangs einen Zugang zum Markt haben. Ein Planungsbüro soll die Kosten für den Weg ermitteln. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Erst dann kann die Ortsgemeinde einen Förderantrag stellen, informierte Bürgermeister Roland Bellaire (CDU). Ohne Zuschüsse wird er Radweg wohl nicht realisierbar sein.

Zwischen Hardtwald und Altort verläuft bereits ein Weg, westlich der L549. Er unterquert die Landstraße mit einer Unterführung. Was viele Ratsmitglieder offenbar überraschte: Dieser Radweg ist nicht durchgängig. Im Bereich der Unterführung wird er zum Fußweg. Radfahrer müssen laut Beschilderung absteigen. Dies wurde in Gesprächen mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Januar deutlich. Der Radweg führe zudem an einer Bushaltestelle vorbei – eine Situation, die „absolut nicht mehr zeitgemäß“ sei und so heute nicht mehr genehmigt werden würde, so Beigeordneter Roland de Hooge (FWG).

Einen neuen Radweg zum Supermarkt verfolgt die Gemeinde aber schon länger. Im März 2021 hatte der Rat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, aus der mehrere Varianten, unter anderem auch Vorschläge für einen Radweg entlang der K6, hervorgingen. Weil das Gelände aufgeschüttet werden muss, ist nur noch eine Option im Rennen.