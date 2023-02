Die voraussichtlichen Kosten für einen Kita-Neubau mit vier Gruppen hatte die Gemeinde schockiert. Jetzt werden die Pläne abgespeckt.

Die Ortsgemeinde geht nunmehr davon aus, dass künftig eine Kindertagesstätte mit drei Gruppen benötigt wird. Eine neue Bedarfsberechnung geht für das Jahr 2045 von durchschnittlich 62 Kindern aus, die die Kita besuchen möchten. Das teilte Ortsbürgermeister Peter Beutel dem Gemeinderat mit. Eine Arbeitsgruppe aus vier Ratsmitgliedern, vier Mitarbeitern der Verwaltung und der Kindergartenleiterin habe Vorgaben für das Karlsruher Architekturbüro erarbeitet. Zwei Varianten sollen genauer berechnet werden: zum einen der Anbau von zwei neuen Gruppen und die Sanierung des Kita-Gebäudes, zum anderen ein Neubau auf dem „Schlicherbuckel“ mit drei Gruppen. Außerdem will man prüfen, ob die Vergabe an einen Generalunternehmer Kosten einsparen könnte.

In der Dezember-Sitzung des Rates hatte es bei der Vorstellung der Kosten für einen viergruppigen Kindergarten eine böse Überraschung gegeben. Sechs Millionen Euro, die als möglicher Preis genannt worden waren, könne sich die Ortsgemeinde nicht leisten, hieß es. In der Folge gab es Kritik am Ortsgemeinderat.