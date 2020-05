Brandschutzarbeiten, Entsorgung asbesthaltiger Materialien, elektrotechnische Installationen und die allgemeinen Kostensteigerungen beim Bau um gut 20 Prozent in den vergangenen fünf Jahren lassen die Kosten für die Sanierung der Grundschule Ottersheim-Knittelsheim um fast 500.000 Euro auf nun knapp 2 Millionen Euro ansteigen. Diese Zahlen stellte Architekt Mathias Haack dem Gemeinderat mit der neuen Kostenrechnung für den zweiten Bauabschnitt vor. Allein das Gutachten zum Brandschutz verschlingt etwa 210.000 Euro und erforderte eine Anpassung der Baupläne. „Wir müssen fast jede zweite Tür ersetzen“, so Haack. Bei der Untersuchung von Abrissmaterialien seien, wie befürchtet, asbesthaltige Teile festgestellt worden, die nun teuer abgebaut und entsorgt werden müssen. Die Sanierung im zwar eingeschränkten, aber dennoch laufenden Betrieb durchzuführen, sei eine logistische Herausforderung. „Im Vordergrund steht dabei die Sicherheit der Kinder“, sagt Haack. Einstimmig gab der Gemeinderat den zweiten Bauabschnitt in Auftrag.