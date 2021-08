Jacqueline Striethorst hat in der Kandeler Hauptstraße ein Kosmetikstudio eröffnet – das dritte neben den Standorten in Stutensee und Malsch. Insgesamt beschäftigt sie 16 Mitarbeiter.

„Für Kandel habe ich mich nach Besichtigung der Location entschieden“, erzählt die Inhaberin des Studios in der Hauptstraße 87. Corona hat die Wünsche der Kunden beeinflusst: „Im Moment konzentriert sich unser Tun vor allem auf die Augenpartie. Wimpern und Augenbrauen sind aufgrund der Masken das Wichtigste“, sagt Melissa Boho, die als Make-up-Artist gemeinsam mit Kosmetikerin und Kollegin Eda Koyligit am Standort Kandel arbeitet.

Das Studio „Traumfänger – Pour la Beauté“ bietet unter anderem moderne Behandlungsmethoden wie Microneedling oder BB Glow mit feinsten Nadeln sowie Wimpern- und Augenbrauenlifting an. Auch der Plasma Pen kommt zum Einsatz. Zur Aufklärung jeder Methode können Kunden einen kostenlosen Beratungstermin vereinbaren, so Striethorst. Corona-Tests sind bei „Traumfänger“ kostenlos und können direkt am Kosmetikinstitut durchgeführt werden. Dafür sollen die Kunden 15 Minuten vorm Termin kommen.

Info

Das Kosmetikstudio „Traumfänger – Pour la Beauté“ ist bei Facebook und Instagram zu finden. Telefonischer Kontakt unter 07275 9895851 oder per E-Mail: ihrtraumfaenger@gmail.com. Die Sprechzeiten sind Dienstag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Die Behandlungszeiten sind Dienstag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr, und Samstag, 9 bis 14 Uhr. Montag ist Ruhetag.