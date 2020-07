Seit Anfang Juli gibt es in der Kandeler Hauptstraße das Kosmetikstudio „Cosme“. Inhaber sind Nina Heck und Rüdiger Reichling. Nina Heck arbeitet seit 20 Jahren als Kosmetikerin und führt in Wilgartswiesen das Unternehmen „Body Care Center“. Mit „Cosme“ bauen Nina Heck und Rüdiger Reichling eigenen Angaben zufolge ein neues Unternehmen auf. Das Kosmetikstudio soll dabei erst der Anfang einer Marke sein. Zu den Öffnungszeiten ist Jennifer Reichling, die Tochter des Mitinhabers, für die Kunden da. Nina Heck und Rüdiger Reichling betreuen weiterhin ihre Kunden in Wilgartswiesen und werden daher nur nach Terminen in Kandel sein.

