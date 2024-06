123 Kilogramm Wein- und Sektkorken hat der Lions Club Wörth-Kandel innerhalb der vergangenen zwölf Monate mit seiner Kork-Sammelaktion erreicht.

Richard Peters, der bis Ende dieses Monats Präsident des Clubs ist, hatte für sein Präsidentenjahr das Motto „Nachhaltigkeit und Lebensfreude“ gewählt. Unter anderem wurde er auf die „Korkkampagne“ des Nabu (Naturschutzbund Deutschland) aufmerksam. Der Nabu liefert diese an Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen. Dort wird aus den Flaschenverschlüssen Dämmgranulat für den ökologischen Hausbau hergestellt. Ein Teil des Verkaufserlöses fließt in Projekte zum Schutz von Korkeichenwäldern, die Kranichen als Brutplatz und Überwinterungsquartier dienen.

Die Lions sammelten in eigenen Haushalten, bei Freunden, Weinhändlern und in Restaurants. Die Naturkorken brachten die Lionsfreunde Richard Peters und Dieter Stolz zum Wertstoffhof des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL). Der EWL beteiligt sich seit zwei Jahren an der Korkkampagne des Nabu, indem er als Sammelstelle für den Rohstoff fungiert.

Im Jahr 2023 wurden insgesamt etwa 436 Kilogramm Korken beim Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau abgeliefert. Der Lionsclub ruft nun dazu auf, gebrauchte Naturkorken zu sammeln und beim Landauer Wertstoffhof, Am Hölzel 28, abzugeben. Weitere Infos auf www.korkampagne.de.