Zwei Spielhallen existieren in Lingenfeld bereits. Eine dritte in einem ehemaligen Schnäppchenmarkt in der Hauptstraße möchte die Ortsgemeinde nicht. Der Ortsgemeinderat befürchtet die negativen Auswirkungen auf das Viertel und sucht Wege, weitere Spielhallen zu verhindern.

Die Kreisverwaltung Germersheim habe das fehlende Einvernehmen der Ortsgemeinde zum Bauantrag für die geplante Spielhalle in der Hauptstraße ersetzt. „Dagegen haben wir Widerspruch