Hundehalter sind am Dienstagnachmittag im Wald bei Rheinzabern aneinander geraten. Der Streit endete mit Faustschlägen und Kopfstößen. Wie die Polizei mitteilt, ging es bei der Auseinandersetzung zunächst darum, wer seinen Hund nicht im Griff habe, weil sich ein nicht angeleinter Hund einem angeleinten beim Spaziergang näherte. Der 67-jährige Besitzer des freilaufenden Hundes soll daraufhin gegenüber der 48-Jährigen Frau des angeleinten Vierbeiners handgreiflich geworden sein. Diese rief daraufhin ihren Lebensgefährten hinzu, der mit seinem Auto in den Wald kam. Noch vor Eintreffen der Polizei kam es zur wechselseitigen Körperverletzung zwischen den beiden Männern durch Faustschläge und Kopfstöße. Der Lebensgefährte hatte laut Polizei auch einen Schlagstock dabei. Die eintreffende Streife trennte die Beteiligten. Die Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung werden nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Landau weitergeleitet. Auf den Lebensgefährten der Hundehalterin wird zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen verbotswidrigem Befahrens des Waldweges zukommen.