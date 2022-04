Eine südpfalzweite „Koordinierungsstelle für ärztliche Versorgung“ soll dazu beitragen, um dem Ärztemangel entgegenzutreten. Der Land will einen Teil dieser Stelle finanzieren. Die Ärzte in die Südpfalz locken sollen aber Fachleute.

In vielen Gemeinden im Kreis mangelt es an Hausärzten. Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz prognostiziert für den Landkreis bis 2024 einen Nachbesetzungsbedarf von 46 Personen im hausärztlichen und 42 Personen im fachärztlichen Bereich. Es besteht also Handlungsbedarf. In der Südpfalz sind sich die Kreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau einig, dass Koordinationsstellen diesem Mangel entgegenwirken könnten.

Verwaltung kann das nicht leisten

Für den Kreis Germersheim wurde nun vorgeschlagen, zunächst eine Koordinationsstelle „Ärztliche Versorgung im Landkreis Germersheim“ zu etablieren. Da geeignetes Fachpersonal für eine Koordinierung dieser Aufgaben verwaltungsseitig jedoch nicht vorhanden ist und wohl auch nicht gewonnen werden dürfte, empfiehlt die Kreisverwaltung einen Dienstleistungsauftrag an Fachpersonen beziehungsweise Fachunternehmen. Eine mögliche Aufgabe ist die „Versorgung der niedergelassenen Ärzte im Landkreis mit aufbereiteten Informationen zu Neuerungen in Bezug auf Fragen der Abrechnung und relevanter praxisrechtlicher Themen“. Gerade Abrechnungen stellen für Praxen immer wieder eine große zeitliche Belastung dar.

Weitere Schritte für den Kreis nach der Etablierung einer solchen Stelle: Man wolle die Gründung einer Ärztegesellschaft unterstützen. Über gezieltes Marketing sollen Beteiligte vernetzt werden, auch der Aufbau eines regionalen Gesundheitsnetzwerkes innerhalb der Metropolregion wird angestrebt. Als ein weiterer Schritt sollen medizinische Weiterbildungsabschnitte in den Landkreis verlagert werden.

Ärzte holen, Ärzte halten

Kernfragen seien: Wie attraktiv ist die Region für „junge“ Ärztinnen und Ärzte, beziehungsweise für etablierte Niedergelassene, und wie viel muss noch investiert werden, mit welchem Aufwand kann eine Praxis realisiert werden? „Das Ziel muss sein, Ärztinnen und Ärzte nicht nur zu gewinnen, sondern auch in der Südpfalz zu halten“, sagte der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler (CDU) in der Sitzung des Kreistags. Dabei bezieht er sich auch auf eine fachliche Stellungnahme von Christiane Saure vom Zentrum für Gesundheit und Recht der Frankfurt University of Applied Sciences.

Der Kreis zahlt freiwillig

In der Debatte im Kreistag unterstützten fast alle Fraktionen den Vorschlag. Für die SPD-Fraktion wies Dennis Nitsche, Bürgermeister von Wörth, darauf hin, dass viele bestehende Praxen noch nicht barrierefrei seien. Martin Brandl, Landtagsmitglied, betonte, dass die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in dieser Form eine freiwillige Aufgabe sei, doch diese „Herkulesaufgabe“ sei wichtig. Hier widersprach Gerd Unterforsthuber für die AfD-Fraktion, der angesichts des Schuldenstandes des Kreises eher eine Zuständigkeit von Land und Kassenärztlicher Vereinigung sah.

Auf Anregung von Kreistagsmitgliedern wird es ein begleitendes Monitoring und eine Auswertung nach zwei Jahren geben. Aber auch die Kassenärztliche Vereinigung soll von der Kreisverwaltung angeschrieben und eindringlich um Maßnahmen für eine gute Ärzteversorgung gebeten werden.

Für die nächsten zwei Jahre wird mit Projektkosten von rund 125.000 Euro gerechnet. 50 Prozent davon sollen bei Zustimmung aller Gremien auf die Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie die Stadt Landau entfallen, die andere Hälfte trägt die Ärztegruppierung, die die Koordinierungsstelle einrichten wird.

Bei zwei Enthaltungen und zwei Nein-Stimmen unterstützen die Kreistagsmitglieder den Vorschlag der Verwaltung. Auch der Kreistag Südliche Weinstraße und die Stadt Landau haben das Thema auf der Tagesordnung.