Jockgrim. In Verbandsgemeinde gibt es, wie in vielen Gemeinden, sogenannte „graue Flecken“ – also Siedlungsteile, die nicht beim Glasfaserausbau berücksichtigt werden. Vielleicht gibt es aber eine Lösung.

Die vier Ortsgemeinden sollen durch die Deutsche Glasfaser mit besseren Breitbandverbindungen ausgestattet werden. Nicht berücksichtigt werden dabei in Jockgrim zum Beispiel das Wasserwerk, in Hatzenbühl die Aussiedlerhöfe „Am Bildstöckel“ und „Am Ochsweg“, Aussiedlerhöfe in Neupotz oder in Rheinzabern die Wanzheimer Mühle. Für solche Fälle stellen Bund und Land Geld für eine bessere Breitbandinfrastruktur bereit. Die Investitionssumme muss jedoch bei mindestens 200.000 Euro liegen. Die Verbandsgemeinde geht mit der VG Rülzheim eine Kooperation ein, weil es dort auch „graue Flecken“ gibt. Zusammen lassen die Kommunen untersuchen, ob für die Außenbereiche trotzdem ein Glasfaseranschluss möglich ist. Zur Kooperation fehlt das Ja der Ortsgemeinden.