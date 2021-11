Der Musikverein Harmonie veranstaltet am Samstag, 13. November, unter dem Motto „Musik macht Laune“ sein Herbstkonzert in der Tullahalle. Das Orchester steht unter der Leitung von Dirigentin Vivien Rieder. Beginn ist um 20 Uhr. Zu hören sind unter anderem Musik von Queen, Shantys und klassische Blasmusik. Es gibt noch Karten an der Abendkasse. Es gilt die 2-G-Regel. mb