Nach langer Zeit gibt es in der St. Anna Kirche nach wieder ein gemeinsames Konzert aller drei Chöre des Gesangvereins Männerchor Kuhardt. Die Stimmen der zahlreichen Sängerinnen und Sänger aus Männerchor, gemischtem Chor der „Rheinberg Singers“ und Kinder- und Jugendchor der „Coloured Voices“ werden am Sonntag, 9. Oktober, um 18 Uhr erklingen, um an dem Abend ein akustisches Potpourri aus weltlichen und geistlich-klassischen Stücken zu erschaffen. Karten für 8 Euro (ermäßigt 5 Euro) gibt es ab sofort im Vorverkauf (Blumenhaus Götz, Bäckerei Graf und die Pfalz-Apotheke in Kuhardt) und bei den Sängerinnen und Sängern. Alle Lieder kommen von Herzen, aber ganz besonders dieses: „Gut, wieder hier zu sein!“

Lust mitzusingen? www.gesangverein-kuhardt.de