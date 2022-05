Der Gemeinderat stimmte jetzt einem Antrag der Fraktion der Grünen zu, in dem ein Konzept zur Verbesserung der Artenvielfalt in der Gemeinde gefordert wurde. Das Jockgrimer Papier lehnt sich stark an das Konzept im Nachbarort Rheinzabern an, das maßgeblich von Arno Fried (Grünen-Ratsmitglied in Rheinzabern) und Frank Lammerts (Grünen-Ausschussmitglied in Jockgrim) erstellt wurde.

Das Jockgrimer Programm enthält drei Punkte. Demnach soll geprüft werden, wie das Mulchen von Flächen nach und nach auf Streifenmahd umgestellt werden kann. Der Bauhof der Ortsgemeinde wird die neue Bearbeitungsweise von Grünflächen auf einer kleineren Fläche ausprobieren, als Pilotprojekt soll zudem das Mulchen einer größeren Fläche fremd vergeben werden.

Zweiter Eckpunkt des Konzeptes ist der Start von Baum- und Grünflächenpatenschaften, die unter dem Arbeitstitel „Jockgrim blüht“ stehen. Als Drittes ist geplant, für geeignete gemeindeeigene Obstbäume auf Streuobstwiesen die Erlaubnis zum Selberpflücken von haushaltsüblichen Mengen zu erteilen. Alle dazu ausgewählten Bäume werden mit einem gelben Band versehen. Aber bevor die gelben Bänder angebracht werden, soll geprüft werden, ob die Gemeinde eine Haftpflichtversicherung dafür braucht und wenn ja, ob diese nicht eh schon vorhanden ist. bic