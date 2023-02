Ein Fahrscheinprüfer wurde am Mittwochmittag Opfer eines Raubes, teilt die Polizei mit. Der Tatverdächtige konnte festgenommen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein 38-jähriger Mann bei einer Kontrolle in einer Straßenbahn der Linie S2 keinen gültigen Fahrschein bei sich. Da er sich nicht ausweisen konnte, stieg der Fahrscheinprüfer mit ihm aus und verständigte die Polizei. An der Haltestelle redete sich der junge Mann unterdessen in Rage und ging schließlich auf den 50-jährigen Kontrolleur los. Der Tatverdächtige packte den Fahrscheinprüfer an Hals und Jackenkragen und entriss ihm die Umhängetasche. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Ein aufmerksamer Zeuge nahm die Verfolgung auf und konnte den flüchtenden Täter stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Kontrolleur blieb unverletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.