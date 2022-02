Am Donnerstag von 11 Uhr bis 13.30 Uhr wurde die Fußgängerzone der Kaiserstraße hinsichtlich verbotswidriger Benutzung durch Radfahrer und Kraftfahrzeugführer kontrolliert. Seitdem die Straßenbahn unterirdisch verläuft, haben sich die Beschwerden von Fußgängern über rücksichtlose Auto- und Radfahrende gehäuft, denn Radler dürfen die Fußgängerzone nur in der Zeit zwischen abends 20 Uhr vormittags bis 10 Uhr und der Lieferverkehr von 8 Uhr bis 11 Uhr in Schrittgeschwindigkeit befahren. Die Polizei war mit 16 Polizeibeamten und der Kommunale Ordnungsdienst mit fünf Kräften im Einsatz.

Während des Kontrollzeitraums wurden rund 100 Verstöße durch Radfahrende und vier von Pedelecfahrenden festgestellt. Davon befuhren 68 verbotswidrig die Fußgängerzone und drei nutzten noch den Gehweg. Vier telefonierten verbotenerweise während der Fahrt. Zusätzlich überschritten 28 die Schrittgeschwindigkeit in einem für Radfahrende zugelassenen Bereich, wie mit einem Handlasergerät festzustellen war. Ferner wurde ein verkehrsunsicheres Fahrrad beanstandet.

Insgesamt waren von Kraftfahrzeugführern 34 Verstöße zu verzeichnen, unter anderem befuhren 23 Autos die Fußgängerzone. Davon hatten zwei den Gurt nicht angelegt und ein Fahrer war ohne gültigen Führerschein unterwegs. Hier hinzu kamen acht Parkverstöße.