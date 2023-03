Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit vielen Jahren kontrollieren Ordnungsamt und Polizei in Germersheim gemeinsam Plätze, an denen Brennpunkte sind oder entstehen könnten. Etwa zweimal pro Monat geht Bezirksbeamter André Laubersheimer mit seinen Kollegen von der Stadt auf Streife. Fast alles ist an diesem Abend ruhig.

Im A4 der Polizei geht es eng zu. André Laubersheimer biegt am großen Kreisel in der Josef-Probst-Straße in Richtung Sondernheim ab. Über den Polizeifunk ist zu hören, wohin