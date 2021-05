Schwere Verletzungen zog sich ein 45-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Kreisstraße 3587 zu, teilt die Polizei mit. Für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Kreisstraße zwischen 10.50 und 12 Uhr voll gesperrt werden. Kurz vor 10.30 Uhr fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Peugeot auf der K3587 von Kirrlach kommend in Richtung Reilingen. Kurz vor der Kreisgrenze verlor er vermutlich beim Überfahren einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er zunächst mit einem Verkehrszeichen und anschließend mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich sein Auto und blieb auf dem Dach liegen. Vom Rettungsdienst wurde der 45-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt.