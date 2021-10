Zwei Streifenteams der Polizei Germersheim nahmen am Donnerstag den Verkehr in Lustadt und Germersheim ins Visier. Dabei wurden insgesamt 13 „Gurtmuffel“ und zwei Handysünder kontrolliert. An sechs weiteren Fahrzeugen stellten die Beamten technische Mängel fest. Eine Weiterfahrt musste in Lustadt untersagt werden, da sich ein Kind ohne jegliche Sicherung im Fahrzeug befand.