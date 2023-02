Die Verkehrspolizei Karlsruhe führte am Dienstag auf der Bundesautobahn 5 umfangreiche Verkehrskontrollen im Rahmen einer europaweiten Kontrollwoche durch. Im Fokus standen hierbei der gewerbliche Güter- und Personenverkehr. Im Zeitraum von 8 Uhr bis 15 Uhr führten die spezialisierten Beamten der Verkehrspolizei an der Tank- und Rastanlage Bruchsal ganzheitliche Kontrollen bei sieben Lkw bis 3,5 t, einem Sattelzug sowie fünf Fernreisebussen durch. Lediglich ein Reisebus konnte ohne Beanstandung weiterfahren. Bei fünf Fahrzeugen wurde die Ladungssicherung bemängelt, ein weiteres war überladen. Wegen technischer Beanstandungen erhielten sechs Fahrzeuglenker eine Anzeige. Bei sechs Fahrern wurde zudem eine fehlerhafte Erfassung der Lenk- und Ruhezeiten beanstandet. Hinzu kamen Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fälschung beweiserheblicher Daten. In einem Fall fälschten und vernichteten zwei Fahrer eines lettischen Fernreisebusses offenbar Schaublätter, Bescheinigungen und eine Hotelrechnung, um so die erforderlichen Ruhezeiten auf der rund 1.800 km langen Strecke zu umgehen. Bei einem türkischen Sattelzug stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Fahrer wohl zusätzlich eine fremde Fahrerkarte nutzte. Insgesamt wurde zwei Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt.