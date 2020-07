Autofahrt unter Drogen, manipulierte Auspuffrohre bei Motorrädern, Fahren ohne Fahrerlaubnis und zehn Fahrzeuge mit technischen Mängeln. Das ist die Bilanz einer Polizeikontrolle am Montagnachmittag am Mitfahrerparkplatz in Schwegenheim. Polizisten der Inspektion Germersheim kontrollierten dort von 14 bis 19 Uhr den Verkehr. Da ein 25-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss führte, wurde diesem eine Blutprobe entnommen und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zwei Motorradfahrern wurde die Weiterfahrt aufgrund Manipulationen am Auspuff untersagt. Auch sie erwartet ein entsprechendes Bußgeld. Weiter war ein 28-jähriger Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.