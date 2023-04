Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken gibt es immer wieder Kontrolltage. An diesem Sommersamstagnachmittag waren deshalb Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Mitfahrerparkplatz Schwegenheim im Einsatz, in der Nähe von Supermarkt und Autohof. Sie trafen auf nervöse Fahranfänger, spärlich gekleidete Herren und verdächtige Körperflüssigkeiten.

„Eineinhalb Liter Apfelschorle habe ich mitgenommen“, sagt Oberkommissar Jonas Prödel. Das schwülheiße Hochsommerwetter ist für ihn und seine beiden Kollegen,