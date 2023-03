Eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei am Mittwoch, 15.40 bis 20.40 Uhr auf der L 540 bei Berg ergab: Jeder Fünfte fährt zu schnell. Von den 449 Fahrzeugen, die in Richtung Hagenbach unterwegs waren, waren nach Polizeiangaben 94 zu schnell. An der Stelle gelten 70 Stundenkilometer für Pkw und Tempo 60 für Lkw über 7,5 Tonnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug hier 111 Stundenkilometer. In Richtung Neulauterburg wurden 189 der 991 gemessenen Fahrzeuge beanstandet. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 128 Stundenkilometer gemessen wurde. „Nach Abzug der Toleranz bleibt ein vorwerfbarer Wert von 124 km/h“, informierte die Polizei. Das zieht ein einmonatiges Fahrverbot, 960 Euro Bußgeld und zwei Punkte im Fahreignungsregister nach sich. Ein zweiter Fahrzeugführer muss ebenfalls mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Auf 71 weitere Verkehrsteilnehmer kommt ein Bußgeld in Höhe von jeweils mindestens 60 Euro zu; teilweise müssen auch sie mit einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. In 210 Fällen wird es zu einem Verwarngeld kommen.