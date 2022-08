Nur leicht verletzt wurden eine 26-jährige Autofahrerin und ihre Mutter, die auf dem Beifahrersitz saß, bei einem Unfall am Samstagabend. Gegen 22.30 Uhr verlor die Autofahrerin in der Waldstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Zaun des FV Germersheim und stürzte die Böschung des Wrede-Stadions hinunter. Die leichten Verletzungen der Fahrerin sowie ihrer Mutter wurden im Krankenhaus versorgt. Nach Polizeiangaben stand die Fahrerin zum Unfallzeitpunkt nicht unter Alkoholeinfluss. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 10.000 Euro.