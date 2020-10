Mario Daum, SPD-Bürgermeisterkandidat in Hagenbach, will die letzte Wahlkampfwoche kontaktlos gestalten. Die Warnungen und Aufforderungen der Politik und der Wissenschaft zur Bekämpfung der Coronainfektionen dürften nicht ignoriert werden, begründet er seine Entscheidung. Daum bietet alternativ drei Telefonsprechstunden sowie zwei interaktive Online-Formate an. Bürger können sich zugleich jederzeit bei Daum telefonisch oder per WhatsApp an 01590 1966801 melden oder ihm eine E-Mail an info@mario-daum.de senden.