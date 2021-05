Reisebüros aus Lingenfeld und Speyer bieten an, bei der Pandemie-Bekämpfung zu helfen. Die Mitarbeiter seien für die Kontaktnachverfolgung perfekt geeignet, finden die Inhaber. Das Angebot stößt beim Gesundheitsamt zunächst auf positive Resonanz.

„Allerorts klagen Städte und Gemeinden, dass ihre Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Covid-19-Infektionsketten an die Grenzen ihrer Kapazitäten stoßen, und zwar trotz der Unterstützung durch Soldaten der Bundeswehr“, begründet Steven Mathes, Inhaber der Lingenfelder Reiselounge, den Vorschlag. Dieser kommt vom bundesweit agierenden Reisebüro-Verbund Best-Reisen, dem auch die Lingenfelder Reiselounge und das City-Reisebüro in Speyer angehören. Mathes möchte drei seiner Mitarbeiter für die Kontaktnachverfolgung zur Verfügung stellen. In der Reiselounge sind insgesamt fünf Personen beschäftigt.

Seine Mitarbeiter seien zu 100 Prozent in Kurzarbeit, sagt Mathes. Es kämen bis auf wenige kurzfristige Buchungen keine Aufträge herein. Die Kunden seien sehr verunsichert, sagt der Reisebüro-Inhaber, der zurzeit vor allem Daten einpflegt und sich um die Auftritte in sozialen Medien kümmert. Gerade der November, Dezember und Januar seien die wichtigsten Monate, weil normalerweise Reisen für das kommende Jahr geplant werden. Jeder sehne sich zwar nach Urlaub, aber keiner wisse, wohin er reisen solle, sagt der 46-Jährige mit Blick auf das dynamische Infektionsgeschehen und die damit verbundenen Beschränkungen. Er glaubt, dass sich die Situation erst wieder entspannt, wenn es einen Impfstoff gibt.

Sein Reisebüro, das es seit 13 Jahren gibt, werde die Krise überstehen, ist sich Mathes sicher und begründet dies mit den finanziellen Rücklagen und der Überbrückungshilfe vom Staat. Dennoch ist er daran interessiert, dass die Pandemie ein rasches Ende findet. Daher liege es nahe, aktiv an der Verfolgung von Infektionsketten mitzuarbeiten, sagt der 46-Jährige. Er führt die klassischen Qualifikationen von Reisebüro-Mitarbeitern als „perfekte Voraussetzungen“ für den Einsatz im Gesundheitsamt an. Seine Mitarbeiter könnten professionell kommunizieren – auch in verschiedenen Sprachen wie Englisch und Italienisch. Es gehöre zu deren Alltag, zu beraten, flexibel zu sein und sich schnell in neue Prozesse einzuarbeiten. Zudem verfügten seine Mitarbeiter über eine hohe soziale Kompetenz und seien mit dem Umgang von persönlichen Daten vertraut.

Personalchef sucht Gespräch

Von der Kreisverwaltung aus Germersheim heißt es auf Anfrage, dass die für die Bekämpfung der Pandemie konkret ausgeschriebenen Stellen inzwischen besetzt seien. Bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen helfe auch die Bundeswehr. Aus Datenschutzgründen könne die Kreisverwaltung nicht öffentlich diskutieren, ob einzelne Personen für eine bestimmte Aufgabe qualifiziert seien, sagt Sprecherin Astrid Seefeldt. „Es gibt verschiedene Branchen, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherlich in besonderer Weise Erfahrungen und Qualifikationen mitbringen. Daher ermuntert Personalchef Ralph Lehr, sich gerne auf freie Stellen oder auch initiativ zu bewerben“, sagt Seefeldt. Sie kündigt an, dass der Personalchef mit dem Reisebüro ein Gespräch führen werde, um auszuloten, welche Möglichkeiten es gibt, welche Voraussetzungen insgesamt da seien und – vor allem – um sich für das Angebot zu bedanken. Dem Vorschlag des Lingenfelders, die Kontaktverfolgung vor Ort im Reisebüro zu übernehmen, wenn die Kreisverwaltung die entsprechende Computer-Software zur Verfügung stellt, erteilt Seefeldt aus Datenschutzgründen und technischer Sicht eine Absage.