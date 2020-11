Äußerst positiv fiel im November 1978 die Resonanz auf die damals traditionelle Einladung neu immatrikulierter Studierender zu Zwiebelkuchen und neuem Wein seitens der Stadt aus. Wie berichtet wird, dankte der Fachbereichsrat der Stadt im Anschluss in einem Schreiben dafür, dass „auf diese Weise von Anfang an ein guter Kontakt zwischen den neu in Germersheim angekommenen Studenten und der Bevölkerung in die Wege geleitet“ worden war.