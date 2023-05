Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 130 Jahren, also im Jahr 1890, wurde in Zeiskam der „Landwirtschaftliche Konsumverein“ gegründet. Eine ländliche Genossenschaft, hervorgerufen durch die Not der Bevölkerung und der Erkenntnis, dass auf Dauer eine erfolgreiche Arbeit nur durch Selbsthilfe wirksam sein konnte.

Dieser Konsumverein entstand nach dem Vorbild des Bürgermeisters und Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen und nach den Grundprinzipien Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung.