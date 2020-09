Zwei Jahre lang hatten sich sieben Mädchen und vier Jungen im Konfirmanden-Unterricht auf einen Tag vorbereitet, der eigentlich im Frühjahr hätte sein sollen. Wegen der Corona-Pandemie musste die Konfirmation kurzfristig abgesagt werden. Am Sonntag liefen die jungen Protestanten aus Hatzenbühl, Neupotz und Rheinzabern dann doch im Stadion an der Kandeler Straße ein.

„Uns als Familie war es relativ schnell nach Ausbruch der Pandemie klar, dass es zu gefährlich wäre, zu feiern. Svenja wäre im April nicht zur Konfirmation gegangen, wir hätten nicht gefeiert“, erklärte ihre Mutter Maria Farrenkopf zwei Tage vor dem Nachholtermin am vergangenen Sonntag. Es sei lange unklar gewesen, ob die kirchliche Segnung überhaupt in diesem Jahr noch stattfinde würde. Das Presbyterium gab die Konfirmation jedoch nicht verloren. Vor ungefähr vier Wochen, auch nach Umfragen unter den betroffenen Familien, wurde entschieden, den Gottesdienst statt in der Kirche im Freien zu feiern.

Viele Vereine helfen mit

Pfarrerin Elke Maicher war begeistert darüber, wie stark die protestantische Kirchengemeinde durch örtliche Vereine beim Planen des Tages unterstützt wurde. „Der SV Olympia überließ uns für diesen Tag das Stadion von 8 Uhr bis 13 Uhr, vom Angelsportverein bekamen wir 60 Sitzbänke, die es uns erlaubten, die Gäste nach Familien getrennt zu setzen, mit ausreichend Corona-Abstand dazwischen.“ Falls das Wetter schlecht gewesen wäre, hätte der Terra-Sigillata-Museumsverein Pavillons gestellt. Da während des Gottesdienstes nicht gesungen werde sollte, aber Musik trotzdem gewünscht wurde, spielte zu Beginn eine Bläsergruppe des Musikvereins, und zwei Sängerinnen aus Erlenbach musizierten. Den Auf- und Abbau von Sitzbänken, Altartisch und Technik übernahmen früh morgens Presbyter und Eltern von Konfirmanden.

Je näher der Tag rückt, umso weniger kann schief gehen

Familie Farrenkopf lud, nachdem der neue Termin stand, erneut ihre Gäste ein. Sie entschieden sich, den Tag komplett zuhause, weitgehend im Garten, zu feiern. „Wir freuen uns auf das Fest, wollen es genießen und sind derzeit ganz entspannt“, so Maria Farrenkopf vor dem großen Tag. So beschrieb auch Katrin von Schaubert die Gefühle in ihrer Familie. Am Sonntag wurde ihre 14-jährige Tochter Marlin konfirmiert, bei der Feier waren jedoch von geplanten 21 Gästen nur 13 mit dabei; die Absagen sind überwiegend der Pandemie geschuldet. „Als der Ersatztermin bekanntwurde, was ich zuerst skeptisch, wir überlegten ernsthaft, ob Marlin überhaupt teilnehmen soll.“ Letztendlich sei es eine schöne Überraschung gewesen, dass die Konfirmation doch noch in diesem Jahr stattfinde. „Heute, zwei Tage zuvor, gehe ich davon aus, dass nichts mehr schiefgehen kann“, meinte die Mutter am vergangenen Freitag.

Eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn auf dem grünen Stadionrasen trafen sich die Konfirmanden – alle in Schale geworfen – um einige Details zum Ablauf mit Pfarrerin Maicher zu besprechen. Nach dem Ausbruch der Pandemie waren die Jugendlichen nämlich nur noch einmal, nachdem der neue Termin und neue Ort klar waren, zusammengekommen.