Der Bebauungsplan „Turnhalle“ stellt einen guten Kompromiss dar und versucht, zwei Interessen in Einklang zu bringen: Er ermöglicht Bauen in gewissem Maße, schützt aber auch benachbarte Vereine. Dass die Kommune in den für Lärm besonders brenzligen Bereichen äußerst vorsichtig agiert, dort Wohnbebauung ausschließt, ist nachvollziehbar und auch richtig. So können erst gar keine Probleme entstehen. Wie heißt es so schön: Vorbeugen ist besser als heilen!