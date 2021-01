In der Nacht zum Dienstag haben dreiste Diebe in der Germersheimer Straße in Rheinsheim einen Zigarettenautomaten an einer Gartenmauer abmontiert und einfach mitgenommen. Der hierbei entstandene Schaden wird auf rund 5.000. Euro geschätzt.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256 932918, zu melden.