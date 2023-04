Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach schwierigen Coronajahren stehen am Sonntag nach Ostern wieder Erstkommunionen an. Viele Familien wünschen sich an dem großen Tag ein Festmahl. Doch wer noch nichts reserviert hat, geht wohl leer aus. Der Run auf Restaurant, Catering und Co war noch nie so groß wie in diesem Jahr.

Kurzgebratenes, Hühnchen oder Kalbsrücken, Antipasti und vor allem die etwas leichtere mediterrane Küche. Das etwa sind die Trends, mit denen man beim Partyservice Scherer aus Rheinzabern