Nein, die Ortsgemeinde trägt nicht allein die Verantwortung. Auch die VG-Verwaltung von Bürgermeisterin Fleisch ist Schuld an der Misere.

„Feldstraße West“ ist ab sofort ein Synonym für „Kommunikationsdesaster“. Offenbar haben Verwaltung, Planer, Ortsbürgermeister und Ortsgemeinderat jahrelang aneinander vorbeigeredet. Jedoch: Es kann nicht sein, dass die „Experten“ aus der Verwaltung jetzt sagen, sie hätten alles so kommen sehen und ließen die Neuburger trotzdem ins Verderben rennen. Eine konkrete Ansage „Das geht so nicht!“ gab es offenbar nur im stillen Kämmerlein gegenüber dem ehrenamtlichen Ortschef Knauß und wurde nur in irgendwelchen Aktenvermerken festgehalten, nicht aber in offiziellen Dokumenten für die Entscheider im Rat.

Klar fühlen sich die nun veräppelt, gerade wenn die hauptamtliche Verbandsbürgermeisterin Iris Fleisch nun ihre Hände in Unschuld wäscht: Die Beschlussvorlagen der Verwaltung seien von der Ortsgemeinde freigegeben worden. „Ich weiß nicht, was daran nicht transparent war.“ So darf man sich nicht aus seiner Mitverantwortung stehlen. Hier müssen interne Prozesse dringend hinterfragt werden!